L’Opération verre d’eau sera lancée à l’occasion de la 9e Journée Mondiale du Rein

A l’occasion de la 9e Journée Mondiale du Rein, qui aura lieu le 13 mars prochain, la Société Internationale de Néphrologie (www.theisn.org) et la Fédération internationale des Fondations du Rein (www.ifkf.org) lancent une campagne mondiale de sensibilisation. Celle-ci est baptisée « Opération verre d’eau » : « Nous encourageons toute la communauté médicale, les patients et la société civile à commencer leur journée du 13 mars par un verre d’eau. Une bonne hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement des reins et est une des règles d’or pour préserver ses reins. Boire un verre d’eau est un geste simple et symbolique, accessible à tous pour soutenir la campagne », commentent les organisateurs.

Plus d’infos sur cette campagne : www.worldkidneyday.org