Londres: marathonien handicapé et solidaire

Le courage de Phil Packer a été salué à Londres et dans toute l’Angleterre à la hauteur de ce que cet ancien militaire venait de réaliser.Blessé en Irak il y a 14 mois suite à une attaque de rocket, le Major Phil Packer est désormais paraplégique et n’a plus l’usage de ses jambes. Hospitalisé, c’est au contact d’autres blessés de guerre encore plus atteints que lui qu’il décidait de s’inscrire au marathon de Londres afin de collecter des fonds pour venir en aide aux blessés de guerre. Son objectif, collecter 1 million de livres sterling pour « rendre la vie meilleure à ceux qui souffrent”. Il a donc pris le départ le 26 avril aux côtés de 36 000 autres coureurs valides avec pour objectif de marcher avec l’aide de ses béquilles, soit une toute petite distance par jour (environ 3 km) pendant 6 heures de temps. Le Major Packer a fini par rallier l’arrivée après deux semaines après avoir collecté 640 000 £.