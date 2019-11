L’OMS appelle à assurer la sécurité des établissements de santé

La Journée mondiale de la santé (7 avril) dont le thème était “Sauver des vies: assurer la sécurité des hôpitaux dans les situations d’urgence” a été pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’occasion de lancer un appel à assurer la sécurité des établissements de santé en faveur du grand nombre de vies qui peuvent être sauvées en cas de séisme, de conflit et dans d’autres situations d’urgence.

Dans ce cadre, l’OMS recommande aux gouvernements, aux autorités de santé publique et aux administrateurs des hôpitaux six mesures essentielles pour assurer la sécurité des établissements de santé en cas d’urgence:

– évaluer la sécurité des hôpitaux

– protéger le personnel de santé et le former aux situations d’urgence

– planifier en prévision d’une urgence

– concevoir et construire des hôpitaux résistants

– adopter des politiques et des programmes nationaux pour sécuriser les hôpitaux

– protéger le matériel, les médicaments et les fournitures.

L’OMS engage tous les ministères de la santé à évaluer la sécurité des établissements de santé existants et à faire en sorte que tout nouvel établissement construit soit sécurisé. Des mesures pratiques peu coûteuses comme la protection du matériel, l’élaboration de plans de préparation en cas d’urgence et la formation du personnel peuvent aider à rendre les installations plus sûres et plus fonctionnelles dans les situations d’urgence, estime l’agence onusienne. “Dans un monde menacé par les effets néfastes des changements climatiques, où les phénomènes météorologiques extrêmes et les conflits armés sont devenus plus fréquents, nous devons tous faire un effort supplémentaire pour offrir des soins de santé à la population en toutes circonstances, avant, pendant et après une catastrophe”, a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, citée par le comuniqué.