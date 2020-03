Loisirs : savoir-faire et faire savoir !

La nouvelle édition du guide Equip’Handi est sortie. Cette année, elle recense de nouvelles aides techniques et de nouveaux fournisseurs. Toujours orienté vers les sports et les loisirs, ce guide présente également cette année des services et du matériel dans le cadre plus large du tourisme, de la formation et de l’information, afin de transmettre au plus grand nombre les évolutions et les nouveautés inhérentes au monde du handicap. « Développer et promouvoir les activités de sport et de loisirs, favoriser l’épanouissement des personnes handicapées et aider leurs familles et les professionnels concernés, voilà la vocation d’Equip’Handi. » proclame Daniel Cluze, à l’origine de ce catalogue.