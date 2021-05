Loisirs assis évasion : Des activités et du matériel adaptés au handicap

Ecouter article Ecouter article





Des activités et du matériel adaptés pour s’épanouir en montagne avec Loisirs Assis évasion

Rencontre avec Frédéric Bouniol, directeur de l’association Loisirs Assis Évasion depuis 20 ans.

Loisirs Assis Évasion, qu’est-ce que c’est ?

Loisirs Assis Évasion est une association qui existe depuis 26 ans. Elle développe des activités de pleine nature en montagne, été comme hiver, pour les personnes handicapées : adultes et enfants, avec handicap moteur et/ou handicap intellectuel, et plus largement les personnes à mobilité réduite.

Quelles activités proposez-vous ?

Pendant l’hiver, nous proposons des activités autour du ski, avec tous types de matériel, notamment du ski alpin, uni ski, dual ski, kart ski, tandem, ski debout avec des enfants autistes, de la luge nordique et des luges de hockey.

Pour l’été, nous disposons de fauteuils tout-terrain, manuels et électriques, de cimgos, de joëlettes. Nous proposons aussi des activités parapente avec fauteuil ainsi que pour le handicap intellectuel.

Nous prêtons le matériel à Combloux, et en dehors de cette ville nous le louons.

L’association travaille aussi sur d’autres aspects : Nous enseignons l’apprentissage des activités sportives, que ce soit l’été ou l’hiver. Nous organisons aussi des séjours à l’extérieur avec des groupes d’enfants en situation de handicap, intellectuel et/ou moteur. Nous sommes notamment allés en Corse avec des enfants autistes qui ont pu nager avec des dauphins. Nous avons arrêté à cause du Covid mais nous réitèrerons. Nous formons des professionnels de la montagne et des parents, sur des tandem-ski, des cimgos … pour qu’ils sachent les utiliser.

Comment accéder à vos services ?

Il suffit de nous contacter par téléphone ou par mail. Le matériel peut être réservé à la journée ou la semaine. Cela peut aller d’un simple prêt de matériel à l’apprentissage d’une pratique sportive, par exemple apprendre à skier. De la découverte au perfectionnement, tout est possible.

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur votre activité ?

Pour Loisirs Assis Évasion, l’été 2020 s’est bien passé, même si nous n’avons pas atteint les chiffres habituels. Par contre, pour l’hiver 2020-2021, c’est une saison blanche. L’absence de remontées mécaniques a compliqué les choses. Pour l’été à venir, nous sommes prêts à accueillir des vacanciers, tout dépendra de la suite des événements. Bien sûr, ils peuvent réserver et s’il faut annuler ils seront remboursés.

Loisirs Assis Évasion

266 Impasse de la Boesna, 74190 Passy

Téléphone : 06 73 39 81 78

Mail : [email protected]

Site web : www.loisirs-assis-evasion.com

En photo : Des vacanciers sur un cimgo.

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com