Loisirs accessibles en Grande-Bretagne : Évadez-vous !

Les loisirs accessibles en Grande-Bretagne

Par Jean-Christophe Verro. Les beaux jours reviennent, et la Grande Bretagne, en particulier le nord-est, offre de multiples attractions et sites à visiter accessibles pour tous. Tour d’horizon des loisirs accessibles en Grande-Bretagne.

Les fermes peuvent être visitées.

Certaines offrent en plus de la visite des animaux, des attractions thématiques, des points de restauration. Toutes sont accessibles aux différents handicaps et offrent des installations adaptées (toilettes, etc.).

J’ai visité Cannon Hall Farm qui propose de nombreuses activités (visites des différents animaux en élevage, tours en tracteur, ateliers pour les enfants, différents restaurants thématiques, boutique de souvenirs, boutique de produits de la ferme).

Plus près de chez moi, il y a la Temple Newsam Home Farm, et la Meanwood Valley Urban Farm, qui offre la particularité d’être une ferme « urbaine » insérée au cœur de la ville, moins complètes mais tout aussi pittoresques.

Vous pouvez également visiter les parcs et jardins.

Le jardin de Harlow Carr est l’un des quatre jardins publics gérés par la Royal Horticultural Society. Il propose avec une grande variété de paysages allant de la forêt aux prairies de fleurs sauvages sur plus de 27 hectares.

Les jardins sont accessibles, cependant, il s’agit d’un site très pentu qui, dans certaines parties, est assez raide. Également certaines surfaces de chemin peuvent être difficiles (par exemple galets).

Le site propose un restaurant, un café, des boutiques, un Centre d’Apprentissage (incluant une bibliothèque botanique), ainsi que des toilettes (et aussi des WC handicapés ambulants sont situés dans le jardin) qui sont tous accessibles.

Le jardin offre le prêt de fauteuils roulants manuels et de scooters électriques pour profiter du jardin entier. Des plans des itinéraires recommandés « spécial mobilité réduite » sont disponibles à l’entrée, et le personnel peut vous conseiller sur les zones qui pourraient ne pas être accessibles, notamment en cas de conditions climatiques difficiles.

Le Yorkshire Sculpture Park est une galerie en plein air qui expose des sculptures d’art contemporain d’artistes britanniques et internationaux.

La collection d’œuvres d’Henry Moore du parc est l’une des plus grandes expositions en plein air de ses bronzes en Europe.

Sur certaines de ses parties herbeuses, parfaitement entretenues par des moutons en libertés, sont posés des filets mailles de plastique permettant une meilleure adhérence des fauteuils roulants, scooters électriques, mais aussi poussettes.

Il possède un bâtiment (expositions indoor et restauration) qui est bien sûr entièrement accessible, et offre un ascenseur pour accéder aux étages.

L’entrée est gratuite, seul le parking est payant. Il y a un parking prioritaire pour les détenteurs de la carte de stationnement handicapé (Blue Badge) dans le parking principal. Les toilettes sont accessibles aux fauteuils roulants. Il offre l’utilisation gratuite de scooters électriques et de fauteuils roulants, sous réserve de disponibilité.

Alnwick Gardens est le jardin du château d’Alnwick (qui a servi de décor au tournage de Harry Potter). Situé dans le nord-est de l’Angleterre entre Newcastle et Edinburgh, il appartient à la duchesse du Northumberland, qui l’a entièrement ouvert au public et transformé en œuvre caritative.

Il a un programme d’activités dédiées aux personnes âgées, afin d’aider à combattre l’isolement, favoriser les rencontres autour de tea-dance parties et aider à rester actif avec un club de marche et des ateliers d’exercices de Pilates (gymnastique).

Il propose entres autres plus de 200 espèces de roses, un jardin clôt d’espèces servant à produire des poisons, des parties forestières avec une maison dans les arbres, une majestueuse cascade-fontaines, un parcours de chasse au trésor pour les enfants.

C’est l’endroit idéal pour passer une bonne journée en famille.

Ce jardin est entièrement accessible ; tous ses bâtiments sont adaptés et il propose également l’utilisation gratuite de scooters électriques.

Enfin vous pouvez visiter des châteaux…

comme Ripley Castle, château classé du 14e siècle, ou le Bamburgh Castle face à la mer (créé en 420 par les Celtes, et par la suite renforcé aux alentours de l’an 1000 pour se protéger des attaques Vikings).

Ces lieux chargés d’histoires, érigés en forteresses, sont accessibles autant que leur architecture leur permet.

Ils ont malheureusement des limitations à la mobilité, mais tout ce qui est accessible l’est soit grâce à des aides techniques (rampes)soit grâce à des aides humaines vous aidant à accéder par exemple à l’intérieur.

Même limités, l’accès à ces lieux et leur visite est toujours un grand plaisir.

L’Angleterre offre l’accès à tous ses trésors, et l’accessibilité n’est pas seulement un mot.

Il apparaît clairement que, dans la conception de l’ouverture au public de ces lieux culturels et de loisirs, l’accessibilité à la mobilité réduite et autres handicaps n’est pas une pièce rajoutée ultérieurement dans le projet, mais bien intégrée dès le départ dans la conception (qui date en moyenne d’une trentaine d’années maintenant).

Quand on pense à cela, comparé à la France : comme diraient les anglais, no comment…