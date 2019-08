L’Oiseau Bleu : un projet pédagogique autour du théâtre

Le théâtre Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois accueille pour deux représentations exceptionnelles, les 22 et 23 juin, une rencontre théâtrale entre comédiens, artistes professionnels et la troupe de l’EMPRO, composée d’adolescents souffrant de déficiences légères ou moyennes et/ou de troubles de la relation.

Chacun des 10 jeunes (14-18 ans) de la troupe de l’EMPRO apporte sa propre personnalité pour la développer ensuite au cours des rencontres. Au fil des séances, ces jeunes travaillent avec des comédiens et des artistes professionnels sur les animaux, les matières, la musique, l’improvisation afin de faire éclore l’imagination tout en privilégiant la notion de plaisir. Ce travail se fait en complicité et en confiance totale avec l’éducatrice et la chef de service. Aussi, pour cette raison, elles sont totalement intégrées dans le spectacle afin de créer une cohésion et un groupe. Cet échange à travers le théâtre apporte un autre niveau de communication avec les jeunes et enrichit les relations humaines entre pédagogues et élèves.

« À la lecture de la pièce et la rencontre avec les jeunes de l’EMPRO, il m’a tout de suite semblé évident que l’Oiseau Bleu pourrait d’une part toucher ces jeunes mais aussi être un support pour les aider à grandir et se découvrir », explique Guillaume Caubel (Mise en scène et adaptation).

La quête de l’Oiseau Bleu est un voyage vers l’impossible. Un parcours à travers l’imaginaire et le fantastique. Grâce au diamant magique, Tyltyl et Mytyl vont donner la parole aux choses, aux éléments et aux animaux. Chacun avec leurs traits de caractère et leur humanité, ils vont accompagner les enfants dans leur découverte du monde, tenter de répondre aux grandes questions de l’humanité. En traversant le monde de la Nuit, ils affronteront leurs peurs et leurs croyances. En pénétrant dans la Forêt, ils rencontreront l’âme des Arbres et prendront conscience des désastres causés par l’Homme à la nature. Mais la quête de l’Oiseau bleu leur apprendra surtout que le bonheur se cache parfois juste devant nos yeux et qu’il suffit de regarder à l’intérieur des choses pour y découvrir sa vérité.

Théâtre Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois

– Le mercredi 22 Juin 2011 à 20h30

– Le jeudi 23 juin 2011 à 14h30