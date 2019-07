Loire Bretagne : insertion et valeurs mutualistes

L’insertion des personnes handicapées est en cohérence avec les valeurs mutualistes prônées par Groupama Loire Bretagne. L’entreprise met la considération des personnes, la diversité et l’égalité des chances au coeur des moyens nécessaires à son Développement durable.

Au cours de cette semaine du handicap, Groupama Loire Bretagne prendra une part active à différents événements comme le Handi-café organisé le 18 novembre de 10h à 13h à la Faculté des métiers au campus de Kerlann, Rennes. Ce Handi-café permet aux candidats handicapés et aux professionnels de se rencontrer et de discuter dans un lieu convivial, autour d’un café. Groupama Loire-Bretagne sera également présent au Forum Emploi Handicap organisé le 20 novembre de 10h à 13h à la Halle Martenot, Rennes. Temps fort de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, ce forum permet aux personnes handicapées de rencontrer les recruteurs et de déposer leur candidature.

Sensibilisation

Groupama Loire Bretagne poursuit au quotidien ses engagements et initiatives en matière d’insertion des personnes handicapées. L’entreprise est également attentive à la situation et au maintien dans l’emploi de chacun de ses collaborateurs qui pourrait être touché par le handicap au cours de sa vie professionnelle.

Ses engagements se concrétisent par la création de partenariats avec les organismes spécialisés, l’adaptation des postes de travail, le recours favorisé au temps partiel, la mise en place d’une commission de suivi de l’emploi des personnes handicapées.

La présence au sein de l’entreprise d’un référent handicap est également l’un des aspects important de son action. Ce référent a pour mission de développer des partenariats avec les associations et organismes spécialisés en vue de rechercher pour chaque offre d’emploi des candidatures de personnes handicapées. Il participe également à des forums ou salons d’emplois de personnes handicapées, sensibilise les managers de l’entreprise et réalise un suivi professionnel des salariés handicapés.

L’emploi des personnes handicapées constitue pour l’entreprise une vraie priorité. Cela implique une sensibilisation permanente, en interne et en externe, pour capter des profils en adéquation avec les besoins et les traduire en terme, d’embauches. Ces initiatives se sont ainsi concrétisées en 2007 par trois recrutements en CDI.

