Loi pour l’égalité des droits et des chances : Journée de conférence à Lyon

Le prochain forum extraordinaire du handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes sera dédié au bilan de la Loi pour l’égalité des droits et des chances

“15 ans après la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, quel bilan ? Faut-il une nouvelle loi 2.0 ?” : Tel sera le thème du prochain forum extraordinaire du handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci sera organisé le lundi 9 décembre à l’Hôtel de Région de Lyon-Confluence et sera ouvert à tous sur inscription préalable via cette page.

“Grand public, personnes en situation de handicap, aidants, professionnels et acteurs du monde du handicap : plus de 300 participants sont attendus au Forum Extraordinaire du 9 décembre prochain, commentent les organisateurs. Les objectifs de cette journée de concertation organisée à l’Hôtel de Région de Lyon sont multiples : améliorer les échanges entre les acteurs économiques et ceux qui œuvrent pour l’inclusion des personnes en situation de handicap au quotidien, mettre en relation les acteurs du monde du handicap, les porteurs de projets, les usagers…”

À cette occasion, le président de la Région, Laurent Wauquiez, et Sandrine Chaix, conseillère spéciale au handicap, accueilleront le temps de la conférence plénière Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et ancienne secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Sur un format participatif et contributif, l’enjeu sera de faire le bilan des avancées de cette loi de 2005, de prendre connaissance de ce qui existe ailleurs en Europe et de s’en inspirer.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié : https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/507/23-un-forum-extraordinaire-pour-ameliorer-le-quotidien-des-personnes-en-situation-de-handicap.htm