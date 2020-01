Loi « Hôpital, patients, santé, territoires » : les associations refusent « la chronique d’une mort annoncée ».

L’UNALG, l’Union nationale des associations laïques gestionnaires d’Institutions du secteur sanitaire,

social, médico social, médico éducatif et éducatif spécialisé, composée de l’ALEFPA1, l’Entraide

universitaire, la Fédération générale des PEP2 et La Ligue de l’enseignement, ainsi que le RNCE,

Réseau national des communautés éducatives, ont suivi attentivement les débats qui se sont déroulés à la Chambre des Députés.

Au lendemain du vote solennel par l’Assemblée nationale du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires », l’UNALG exprime ses plus vives inquiétudes quant au rôle et à la pérennité de l’action d’une économie sociale à but non lucratif dans le secteur médico-social. L’UNALG attend des Sénateurs qu’ils se saisissent pleinement du risque inscrit dans le projet de Loi de voir le secteur marchand se substituer au secteur associatif et y apportent les correctifs nécessaires.

En effet, explique Michel caron, président de l’UNALG, “les amendements apportés par les députés ne répondent pas aux inquiétudes de nos associations alors que précisément le secteur associatif est porteur d’expérience acquise, de professionnalisme reconnu, de valeurs au service des personnes les plus fragilisées.” C’est pourquoi l’UNALG demande aux sénateurs de défendre fermement les valeurs de solidarité, d’égalité en

dignité et en droit, d’appartenance, portées par l’éthique républicaine et qui sont la caractéristique de

l’activité associative à but non lucratif et d’intérêt général.