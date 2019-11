Loi handicap: le Conseil d’Etat saisi par des associations de défense des aveugles (AFP)

Une fédération d’associations de défense des aveugles a saisi le Conseil d’Etat pour exiger que les personnes handicapées puissent toucher la prestation de compensation du handicap (PCH) au-delà de 60 ans, comme le prévoyait la loi de 2005 sur le handicap. Actuellement, la PCH ne peut-être perçue que jusqu’à 60 ans. Mais la loi de 2005 prévoyait de supprimer cette limite d’âge au bout de cinq ans, soit en 2010, a rappelé lundi dans un communiqué la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA).

“La majorité des handicapés visuels le deviennent après soixante ans. On trouve anormal que quelqu’un qui devient aveugle à 59 ans et onze mois puisse bénéficier de la prestation de compensation du handicap, et que ce ne soit plus le cas pour une personne devenant aveugle après soixante ans”, a déploré Philippe Chazal, président de la CFPSAA, interrogé par l’AFP.

Il a aussi précisé que la confédération avait saisi en avril le Premier ministre François Fillon, qui a indiqué confier la requête à la Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité, Nadine Morano.

La confédération, qui a saisi le Conseil d’Etat le 15 juillet pour “excès de pouvoir”, espère obtenir une décision avant la fin de l’année.

En attendant, dans un communiqué, elle “invite tous ses adhérents handicapés visuels de plus de soixante ans à formuler des demandes de prestation de compensation du handicap”.

La CFPSAA a été créée en 1948. Elle regroupe trente et une associations.

soc-jc/pz/phb