Loi Bachelot: la ministre répond à la tribune signée par 25 professeurs

” J’ai lu avec intérêt et étonnement la tribune signée par 25 professeurs hospitaliers parisiens. Les signataires en appellent à la tenue d’états généraux de l’hôpital. Ignorentils vraiment que la loi a été élaborée suite à un travail de concertation sans précédent, menée sous l’égide de Gérard Larcher au cours de la quelle des centaines d’acteurs hospitaliers ont été entendus ? Ce sont leurs propositions qui ont été reprises dans la loi.

Les signataires dénoncent les « suppressions massives de postes ». Ignorent-ils vraiment que l’hôpital public a vu ses effectifs croître de 11,4% les dix

dernières années et de 25.000 personnes -en son coeur et à la périphériel’année dernière ?

Les signataires dénoncent la « tarification des actes identiques dans le public et le privé ». Ignorent-ils vraiment qu’à prestations égales, la différence entre le public et le privé est estimée à 30% en faveur du public ?

Les signataires dénoncent un « malade réduit au tarif de sa maladie ». Ignorentils vraiment les transformations de la tarification, que j’ai décidées cette année, prenant en compte la précarité sociale des malades et la sévérité des pathologies ? Veulent-ils en revenir à la dotation globale qui constitue le

financement le plus injuste ?

Les signataires en appellent à la valorisation des métiers de l’hôpital. Ignorent-ils vraiment que le processus LMD est enclenché et qu’il va

concerner l’ensemble des professions, notamment les infirmières, améliorant les carrières et les statuts ?

Les signataires dénoncent un « directeur qui pourrait n’avoir aucune compétence médicale ou en santé ». Ignorent-ils vraiment la haute compétence

de ces professionnels de santé publique, formés à l’EHESP ? L’hôpital a besoin d’une équipe unie pour le diriger et c’est ce que propose la loi.

Les signataires en appellent à « une répartition hospitalière harmonieuse sur tout le territoire ». Ignorent-ils vraiment que la loi donne les outils pour cela

avec l’instauration de communautés hospitalières de territoire ? Que tout est fait pour sauvegarder un maillage hospitalier de proximité qui est le plus dense et le plus coûteux du monde ?

Les signataires dénoncent « une médecine mercantile ». Ignorent-ils vraiment que la mauvaise gestion est la pire ennemie d’une médecine de qualité ?

L’hôpital a besoin de moyens, je les lui donne en augmentant de 3,1% les dépenses hospitalières, alors que notre pays traverse une crise sans précédent ; il a aussi besoin d’organisation et la loi la lui donne.

Que les médecins signataires lisent la loi au lieu de la caricaturer. Ils verront alors que le pouvoir médical est désormais organisé et protégé. Il n’était

jusqu’alors qu’aux mains de quelques uns dans une organisation des pouvoirs opaque, basée trop souvent sur l’influence et la notoriété au détriment d’une vision prospective et juste des besoins en santé.

Avec la loi, l’équipe de direction sera à majorité médicale, le président de la commission médicale d’établissement en sera le vice-président, le directeur des soins infirmiers en sera membre de droit, les chefs de pôle verront leurs pouvoirs renforcés avec de vraies délégations de gestion. La possibilité de créer des services sera ouverte à nouveau. L’indépendance de l’acte soignant est garantie. Le projet médical, projet stratégique de l’hôpital s’élaborera avec les soignants dans le respect de la déontologie.

Certes, le texte peut encore évoluer. J’ai ainsi accepté plus de 500 amendements de la majorité et de l’opposition lors de la discussion à

l’Assemblée nationale. Dans quelques semaines, nous continuerons ce travail au Sénat dans le même esprit d’ouverture et de dialogue.

Je sais aussi que la réforme se fera grâce aux 900 000 personnes qui travaillent à l’hôpital. Je vais à leur rencontre plusieurs fois par semaine pour leur exprimer notre gratitude et je continuerai pour expliquer les modalités d’un texte construit à partir de leurs propositions.

L’hôpital public est le joyau de notre système de santé. C’est l’immobilisme qui le menace. C’est en le modernisant autour des besoins des malades, en

valorisant ses professionnels, en le dotant de moyens financiers de plus en plus importants que nous le sauvegardons. C’est là le sens de ma politique.”