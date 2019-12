Logica recrute, mais peine à trouver des candidats

Société internationale de conseil et de service informatique, Logica a pour objectif de recruter quatre-vint cinq travailleurs handicapés d’ici la fin de l’année. Problème : elle peine à trouver les compétences adaptées aux postes proposés.

Handirect : Quelles ont été les conséquences de la loi de 2005 sur l’entreprise et où en est votre mission handicap ?



Alain Séguy : La loi 2005 a été un véritable accélérateur. Elle a permis de passer de l’état de prise de conscience, où l’on se dit qu’il faut embaucher des personnes handicapées, à l’action. L’accord qui a été signé par Logica se traduit par des objectifs quantitatifs de recrutement que nous devons atteindre chaque année. En 2007, nous avons rempli notre objectif de vingt embauches avec vingt-trois travailleurs handicapés employés. En 2008, nous n’avons pas réussi à atteindre les trente embauches fixés faute de trouver des candidats qui répondent aux compétences recherchées. En 2009, trente-cinq personnes devront être embauchées.

H. : Quel type de profils recherchez-vous ?

A.S. : Nous embauchons essentiellement des cadres. Le niveau d’étude requis est de bac + 5/bac +4. Il peut s’agir, par exemple d’un poste d’ingénieur en technologie d’information. Mais nous ne pouvons pas changer nos critères d’embauche qui correspondent à une fonction. D’autre part ce serait une discrimination peu utile au handicap. Pour résoudre ce problème de niveau de compétence, nous développons des partenariats avec des organismes de formation.

H. : Quels sont les autres domaines d’intervention de la mission handicap ?

A.S. : La mission comporte également une aide une l’aide aux enfants et conjoints handicapés des salariés. Elle se décline la plupart du temps soit en la fourniture de matériels susceptibles de compenser le handicap, soit en temps donné au salarié pour s’occuper de son enfant, un jour par mois par exemple. Ces dispositions contribuent à faciliter la vie de nos collaborateurs en leur offrant des moyens complémentaires pour mieux gérer leur situation particulière, et aident également directement à l’insertion du conjoint ou de l’enfant. Dans un autre temps, nous travaillons avec des entreprises sur le secteur protégé, qui embauchent une grande partie de personnes handicapées. Nous achetons des services ou des produits à ces entreprises afin d’encourager indirectement l’emploi des travailleurs handicapés.

H. : Que faites-vous en matière de maintien dans l’emploi ?



A.S. : La mission emploi handicap comporte également toute une partie sur le maintien dans l’emploi des salariés handicapés déjà en poste. Cela se traduit par la compensation des contraintes liées au handicap. Les salariés travaillent sur ordinateur, il faut donc mettre en place des aménagements (clavier en braille…). Nous aménageons également le temps de travail en fonction des personnes. Les employés ont également recours à des formations pour qu’ils restent reste en poste. Le maintien dans l’emploi passe aussi par une sensibilisation des salariés qui entourent le travailleur handicapé, en fonction de la demande. D’autre part, dans les formations que nos salariés entreprennent, nous intégrons une partie de sensibilisation au handicap.

H. : Existe t’il des spécificités à la filière informatique ?

A.S. : Une étude est en cours sur le travail des personnes handicapées dans le secteur informatique pour tenter de voir comment la branche se situe. Les résultats devraient être publiés au mois de mars. Les salariés et les dirigeants on pu répondre à un questionnaire en ligne. Cette étude pourrait peut-être conduire à un accord sur le handicap.

Propos recueillis par Romain Desgrand

Logica, société de 9000 salariés en France, travaille sur deux grands domaines. D’abord le conseil en management qui consiste à informer les clients dans leur dispositif informatique. Ensuite l’intégration du développement d’application informatique. En d’autres termes, la société accompagne les entreprises dans l’évolution de leurs systèmes d’information pour les aider à atteindre leurs ambitions stratégiques. La mission handicap est structurée dans le cadre d’un accord qui a été signé fin 2006 entre l’entreprise, les représentants du personnel et la direction départementale du travail. L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alain Séguy directeur de la Mission Emploi Handicap au sein de l’entreprise nous donne un aperçu de la situation et évoque ses difficultés à trouver des travailleurs handicapés compétents pour répondre aux offres d’emploi.