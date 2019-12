Logica France poursuit son engagement

En signant, fin janvier, la Chartre de la diversité, Logica France, entreprise de conseil et de conseil et de service informatique franchit ainsi une étape supplémentaire dans son engagement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

Cette année, l’action de la société portera d’ailleurs sur l’intégration des travailleurs handicapés (lire notre interview page VIII) mais aussi des minorités visibles, ainsi que sur l’égalité des parcours hommes/femmes et seniors. Une journée spéciale devrait être consacrée à la diversité ainsi qu’un concours photo. Autre mesure : une formation destinée aux acteurs de la fonction ressources humaines, intitulée « l’égalité des chances dans les processus RH », viendra compléter le dispositif.

Sur la question de la gestion des seniors, une enquête sera réalisée auprès de 500 collaborateurs au 1er semestre 2009. « Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de nos premières actions en faveur de la Responsabilité d’Entreprise mises en place depuis 2007, date de la création d’une mission emploi handicap, souligne Fabrice Losson, Directeur du Recrutement et Responsabilité d’Entreprise de Logica France, sur le site internet de l’entreprise. 20 collaborateurs handicapés ont rejoint la société en 2007, 25 en 2008. Notre démarche, élargie depuis, a visé notamment l’intégration des jeunes issus des quartiers sensibles au travers d’un partenariat avec l’association « Nos Quartiers ont des Talents » qui nous a permis d’accueillir ou de parrainer plus de 20 jeunes. Nous souhaiterions obtenir, à terme, le label diversité de l’AFNOR afin de promouvoir cette démarche en lui appliquant les principes d’amélioration continue ».