Logements accessibles : Une plateforme pour préparer vos séjours

Listen to this article Listen to this article





Wilengo : Des logements accessibles à louer auprès de particuliers

Louer des logements accessibles auprès d’une communauté de particuliers : C’est ce que vous propose la plateforme collaborative de locations accessibles « Wilengo » créée par Caroline Varène, ingénieur agronome, et Guillaume Kerbrat, son conjoint, ingénieur consultant dans le secteur automobile et industriel.

« C’est de notre propre expérience que cette idée nous est venue. Pour nous, tout le monde a droit aux mêmes vacances, mais pour partir en toute confiance, dans un environnement agréable pour tous, il faut un minimum d’équipements adaptés aux besoins de chaque handicap, commente Caroline Varène, elle-même en fauteuil roulant depuis deux ans. En s’appuyant sur la communauté de particuliers ayant fait des aménagements chez eux, nous devons démultiplier l’offre de logements accessibles versus ceux 100% aux normes. Plus de possibilités, à des prix raisonnables, chez des gens sensibles aux besoins de chacun, tout cela est en faveur de plus de liberté et d’évasion le temps des vacances pour les personnes handicapées et leurs proches. Cette année, notre objectif est d’engager un maximum d’hôtes à nous rejoindre, pour encourager un maximum de départ en vacances ».

À noter que la plateforme en ligne permet à chacun de sélectionner lors de sa recherche l’ensemble des aménagements spécifiques dont il a besoin.

Plus d’infos sur www.wilengo.com