Logement : une accessibilité encore loin d’être gagnée

Coûts, délais, organisation pas toujours efficace, manque de sensibilisation, l’application de la loi handicap du 11 février 2005 est loin d’être évidente. Et retarde d’autant l’accessibilité au logement des personnes handicapées. « J’ai reçu 70 demandes de logements pour des personnes handicapées en 2009 et seules 20 d’entre elles ont pu être satisfaites. Les autres n’avaient pas les moyens », explique Philippe Cretin, de l’AIPC (l’Agence Immobilière Philippe Cretin) à Lyon, qui s’adresse notamment aux personnes à mobilité réduite. L’accessibilité au logement demeure un problème pour les handicapés. Et la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a des difficultés à se mettre en place.

Elargir le parc de logements accessibles à cette partie de la population, tel est l’objectif de la loi sur l’égalité des chances. Elle prévoit l’obligation pour les logements neufs (dont les demandes de permis de construire sont déposées à partir de 2007) de remplir certains critères d’accessibilité, en tenant compte par exemple de dimensions minimales au niveau de la salle de séjour, des WC ou de la salle de bains rendant possible leur utilisation ultérieure (avec travaux d’aménagement éventuels) par des personnes handicapées. L’accessibilité est par ailleurs exigée sur le bâti existant lorsque celui-ci est l’objet d’une importante réhabilitation.

L’accessibilité a un coût

Des dispositions qui ne sont pas sans poser des difficultés. A l’actuelle crise du logement, en particulier dans le parc social, s’ajoute la rareté de l’habitat accessible. Sa part dans les bâtiments construits à ce jour est encore minime et il faudra des années pour que ces constructions aient une incidence réelle sur les conditions de logement des personnes handicapées.

L’accessibilité a par ailleurs un coût. « Elle fait peser de nouvelles charges sur les propriétaires, explique Laurent Brossier de l’UNPI 69, l’Union Nationale de la Propriété Immobilière du Rhône, elle implique des contraintes techniques qui pèsent lourdement sur l’investissement. »

Se pose également le souci du recensement des logements accessibles. « Je suis allé en mairie, indique Philippe Cretin, et personne n’a pu me fournir une liste de logements adaptés. » Et l’agent immobilier de pointer du doigt le manque d’organisation des pouvoirs publics. Le constat est similaire pour la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) qui signale le manque d’information des bailleurs sociaux, notamment sur le fait que les personnes handicapées sont prioritaires dans l’attribution de logement. Un problème réel pour une population davantage sujette aux bas revenus.

Un manque de sensibilisation

Dans le secteur privé, plus dispersé, les prix sont plus élevés et la sensibilisation faible par rapport à cette question. Des actions de prévention des risques de discrimination sont menées par certains groupes comme la FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers). En 2008, des guides à destination des professionnels de l’immobilier sont distribués par la HALDE. L’action est toutefois limitée. « On n’est pas certain d’avoir touché tous les professionnels, signale la Haute Autorité, il y a encore beaucoup de travail à faire. »

La HALDE note toutefois quelques améliorations, notamment dans le secteur social où la préoccupation pour cette question est malgré tout croissante. Pour Philippe Cretin, la loi est un « très bon démarrage » mais les choses doivent évoluer.

Julia Gollon