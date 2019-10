Logement des personnes âgées et handicapées : Des actions en Gironde

Posted in:

Le Département de la Gironde favorise l’autonomie et l’accès au logement des personnes âgées et handicapées



Le logement est aujourd’hui une problématique qui touche toutes les personnes en situation de précarité en Gironde. C’est pourquoi Edith Moncoucut, vice-présidente chargée de l’autonomie, du handicap et de la politique de l’âge, a souhaité diversifier les offres d’accompagnement d’accès au logement des personnes âgées et handicapées les plus démunies.

Ainsi, en soutenant l’association « Vivre avec », le Département entend faciliter la mise en relation entre des seniors solitaires et des jeunes ayant du mal à se loger. Cette cohabitation solidaire intergénérationnelle repose sur le principe de don contre don : l’un offrant une chambre, l’autre des moments de convivialité et une présence vigilante. En 2018, 75 binômes ont été accompagnés par l’association contre 50 en 2017. La subvention donnée par le Département permet la sélection des candidats, la rédaction des conventions d’échanges, le suivi des binômes, mais aussi la mise en place d’une formation aux premiers secours pour les jeunes accueillis.

Avec l’opération Fabriqu’coeur d’habitat(c), le Département soutient 3 opérations expérimentales innovantes :

– à Arcachon, 75 logements sociaux, 7 maisons neuves adaptées au vieillissement et 4 appartements en rez-de-chaussée pour faciliter l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées à leur domicile.

– à Bazas, construction par Logévie de 65 logements locatifs de plain-pied, qui seront tous adaptés au vieillissement et au handicap.

– à Macau, la création par Logévie d’une résidence intergénérationnelle de 5 logements, dont 2 adaptées aux personnes âgées et handicapées.

Toutes ces réalisations ont été cofinancées par le département qui estime qu’aider ne devrait jamais rimer avec précarité.