Logement accessible à Marseille : Une convention signée

Action Logement et HandiToit s’allient pour aider les salariés handicapés à trouver un logement accessible à Marseille



Lundi 13 novembre, à l’occasion de l’ouverture de la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées 2017 (SEEPH 2017), Action Logement et HandiToit Provence ont signé à Marseille une Convention de Partenariat visant à renforcer le lien emploi-logement. Objectif : Mieux répondre aux besoins en logement des salariés en situation ou confrontés au handicap, et plus particulièrement les aider à trouver un logement accessible à Marseille

Cette initiative est basée sur un diagnostic partagé de la situation du logement adapté et de l’Habitat Accessible dans les bassins d’emploi de la région ainsi que sur une vision commune des actions à mettre en œuvre.

La convention devrait permettre d’optimiser d’une part l’intervention d’Action Logement dans la production neuve de logements sociaux adaptés et d’autre part l’adaptation de la résidence principale des personnes en situation de handicap.

L’accord repose sur 3 grands axes pour faciliter la recherche d’un logement accessible à Marseille :

Développer une connaissance commune des besoins des salariés en situation de handicap pour en assurer une meilleure prise en compte.

Sensibiliser et inciter le développement d’une offre nouvelle en logements adaptés.

Faciliter le maintien à domicile et la vie autonome de personnes en situation de handicap.

« Le but est de formaliser le partenariat entre Action Logement et HandiToit Provence sur la question du logement adapté et dans les bassins d’emploi visant à sensibiliser les acteurs du logement pour amplifier la production de logements adaptés et promouvoir cette offre auprès des publics concernés », a commenté Armand Benichou, Président de l’Association HandiToit Provence.

« Notre partenariat matérialise l’engagement réciproque d’Action Logement et d’HandiToit Provence en faveur du logement des salariés en situation de handicap, et permet de conjuguer les souhaits et les efforts communs des signataires de la Convention », a complété Martine Corso, Vice-présidente du Comité régional Action Logement PACA-Corse.

Plus d’infos sur : www.actionlogement.fr et www.handitoit.org