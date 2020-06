L’offre de bienvenue Intégrance

Pour une rentrée sous le signe du changement, de l’économie et des cadeaux, la Mutuelle Intégrance propose à ses nouveaux adhérents de bénéficier de plusieurs avantages.

En plus d’une complémentaire santé adaptée aux besoins de chacun, les adhérents souscrivant à la mutuelle entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009 vont bénéficier :

– d’un chèque cadeau* d’un montant de 20 € (reçu après 30 jours d’adhésion)

– des droits d’entrée offerts (jusqu’à 32 € d’économie)

– d’une prise en charge immédiate des soins (à compter de l’adhésion)

Pour profitez de cette offre appeler le 0 800 10 30 14 en précisant le code « bienvenue ». Il est aussi possible de communiquer ses coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone) à l’adresse mél suivante : bienvenue@integrance.fr.

Les conseillers Intégrance sont également à la disposition des nouveaux adhérents dans 40 délégations de la mutuelle pour les informer et les faire bénéficier de cette offre.

*Chèque cadeau de 20 €, valable dans les plus grandes enseignes, dont certaines pratiquent le commerce équitable ou proposent des produits « bio » : toutes les grandes surfaces (Auchan, Carrefour, Cora…), les associations Unicef et Villages d’enfants, Sephora, L’Occitane, Yves Rocher, Résonances, Le Printemps, la Redoute, Nature et Découvertes….