L’odysssée des chevaux du vent aux Grandes Ecuries de Chantilly

Après le succès de « Lancelot et la Forêt Magique », la troupe du Musée Vivant du Cheval prépare actuellement son nouveau spectacle de Noël (du mercredi 1er décembre au dimanche 2 janvier 2011) qui transportera cette fois-ci les spectateurs dans les arcanes de la mythologie. Après le Moyen-âge, la Grèce antique et ses mystères et légendes issus de la mythologie ont inspiré cette prochaine production. « A travers une épopée fantastique, on découvrira les chevauchées célestes de Pégase, les courses effrénées de Bucéphale, les cavalcades des Centaures dans les plaines de Thessalie et les aventures des Valkyries, ces déesses galopant plus vite que le vent… Licornes, chevaux ailés et créatures merveilleuses plongeront les spectateurs dans une odyssée aérienne et vertigineuse sous le dôme rénové des Grandes Écuries… »

Virginie Bienaimé, metteur en scène des spectacles de Noël ne veut pas en révéler plus et désire surprendre les spectateurs. Mais on devine que voltige et haute école s’accorderont pour créer la magie toujours de mise aux Grandes Écuries en cette période de Noël. Les spectateurs retrouveront la folie créatrice de Monika Mucha, la costumière des spectacles du Musée Vivant du Cheval, les trente chevaux et poneys de la cavalerie dirigée par Sophie Bienaimé, les huit écuyères, les voltigeurs et découvriront les acrobates car, fidèle à la tradition, ce spectacle associera un art nouveau et extérieur à l’équitation.

Un spectacle familial, cela va de soit !