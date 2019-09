Nombreuses sont les associations à soutenir l’Observatoire QualiTHravail®, la première étude nationale sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail (SQVT) des personnes handicapées ou en situation de handicap. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules à porter ce projet innovant puisque plusieurs employeurs privés et publics ont déjà décidé de prendre part à la première édition de cet Observatoire.

L’Observatoire QualiTHravail® soutenu par les associations

Séduites par cette initiative inédite, les associations ont choisi d’apporter leur soutien à l’Observatoire QualiTHravail®. Parmi elles L’ADAPT qui chaque année organise la Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées, l’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) et les associations de personnes handicapées : Vie Quotidienne et Audition, le collectif des [im]Patients, Chroniques & Associés (AIDES, APTES, Association française des Diabétiques, Fibromyalgie France…)…

« Cette étude inédite, répond à un besoin auquel nous sommes régulièrement confrontés ; à ce jour, aucune enquête d’envergure n’a vraiment donné la parole à ceux qui sont pourtant les mieux placés pour s’exprimer sur leur niveau de Santé et de Qualité de Vie au Travail : les personnes en situation de handicap elles- mêmes. Nous soutenons cette initiative innovante parce que l’objectif de l’Observatoire QualiTHravail et l’ambition du cabinet qui le porte convergent avec les valeurs et les missions de L’ADAPT telles que nous les faisons vivre depuis maintenant plus de 80 ans. » explique Valérie Paparelle, Directrice Générale Adjointe de L’ADAPT

Les associations s’engagent sur QualiTHravail® à deux titres : en relayant l’information auprès des personnes en situation de handicap avec lesquelles elles sont en prise directe ainsi que de leurs entreprises adhérentes lorsqu’elles en ont… mais aussi en leur qualité d’employeur. A ce titre, elles peuvent informer leurs collaborateurs de la mise en place de l’étude et les inviter à y participer.

Un projet porté aussi par les entreprises et employeurs publics

C’est justement en qualité d’employeurs que certaines entreprises et organismes publics ont d’ores et déjà décidé de participer. Le groupe Air Liquide, par exemple, a décidé de profiter de la Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées pour promouvoir l’Observatoire QualiTHravail® et inviter ses collaborateurs à participer : « Nous avons prévu de profiter de la Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées durant laquelle nous organisons des actions de sensibilisation et de communication internes pour mettre en lumière l’étude. En effet, l’Observatoire QualiTHravail® nous donne l’opportunité de communiquer à l’interne mais aussi à l’externe de l’engagement d’Air Liquide en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap », précise Nathalie de Kersabiec, Directrice Communication Sociale et Mission Handicap de la société Air Liquide.

Aux côtés d’Air Liquide, d’autres entreprises ont elles aussi accepté de relayer l’information et d’inviter leurs équipes à répondre à l’enquête : Carrefour Hypermarchés, Norauto, Orkyn, Simply Market, Solvay, Téléperformance… et d’autres sont encore attendues. Toutes s’appuient sur un kit de communication mis à leur disposition, sur leurs supports institutionnels mais aussi sur leurs équipes RH, leurs correspondants handicap, leur service de santé au travail et leurs partenaires sociaux pour porter le message.

A propos de l’Observatoire QualiTHavail®

QualiTHravail® s’adresse à toute personne en situation de handicap, qu’elle en ait le statut ou non, en emploi dans le secteur privé ou public, profession libérale ou travailleur indépendant

Les résultats de cette 1ère édition sont attendus courant 2015. L’Observatoire QualiTHravail® sera reconduit tous les deux ans à partir de cette année.

L’étude est accessible en ligne sur www.qualithravail.fr . Elle est sécurisée et l’anonymat est garanti pour les répondants. Elle peut être remplie à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Le temps à consacrer aux questions est d’une vingtaine de minutes en moyenne.

La participation à l’Observatoire est totalement gratuite : la présentation des résultats globaux et spécifiques est réalisée sans contrepartie financière.

Lucia Moirand qualithravail@arianeconseil.fr