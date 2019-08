L’observatoire QUALITHRAVAIL® : c’est jusqu’au 30 juin !

Portée par le cabinet Ariane Conseil et soutenue par les associations, cette étude nationale concerne la Santé et la Qualité de Vie au Travail. Elle vise à interroger les personnes en situation de handicap mais aussi celles dont l’état de santé impacte significativement l’activité professionnelle (ex : maladies chroniques…).

A date, plus de 1500 personnes, toutes entreprises et employeurs confondus, se sont connectées pour répondre au questionnaire.

Si vous ne l’avez pas déjà fait et que vous entrez dans les personnes visées par l’Observatoire, sachez qu’il est encore temps pour vous de participer en répondant à ce questionnaire court (20 minutes), anonyme et sécurisé. En prenant part à l’étude, vous pourrez vous exprimer sur vos attentes et contribuer à ce que les questions de handicap et de santé soient encore mieux prises en compte.

Les résultats généraux de l’étude seront rendus publics courant du dernier trimestre 2015.

Pour répondre au questionnaire, RV sur le site www.qualithravail.fr