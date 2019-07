Livres tactiles : Lancement du 13e concours international Typhlo et Tactus

13e Concours international de livres tactiles illustrés Typhlo & Tactus

La maison d’édition « Les Doigts Qui Rêvent », ou LDQR, lance en France le 13e concours international de livres tactiles illustrés Typhlo & Tactus. Objectif : Encourager la création de livres tactiles pour permettre aux enfants aveugles et malvoyants de pouvoir profiter de la lecture comme tous les autres enfants.

« Pour les enfants aveugles et malvoyants qui n’ont pas accès visuellement à la richesse des albums jeunesse, les livres tactiles comprenant des illustrations composées de textures variées, sont pour un moyen précieux d’accéder au plaisir de lire, mais aussi au plaisir de partager une histoire, expliquent les membres de LDQR. Il ne s’agit pas d’un simple « coloriage tactile » d’une illustration conçue pour un enfant voyant ! Il s’agit d’un savoir-faire spécifique, objet de nombreuses recherches ». Ce concours de livres tactiles à travers les 5 continents vise à stimuler le partage d’idées, de ressources, d’informations, accroître la visibilité de ces livres accessibles à tous les enfants.

Toute personne peut participer librement en adressant une maquette de livre tactile (création ou adaptation d’un album existant) s’adressant à tous les enfants mais accessible à un public de jeunes déficients visuels de 0 à 12 ans. Seront examinés les illustrations tactiles, le texte, la reliure, les couleurs et les contrastes, le style, le caractère reproductible du livre et enfin la maniabilité du format. En France, la maquette doit être envoyée aux Doigts Qui Rêvent avant le 31 août 2019. Un jury français se réunira pour voter la sélection des 5 meilleures maquettes françaises. Renseignements, règlement, conseils à retrouver sur le site www.tactus.org. Un jury composé des 8 pays membres fondateurs se réunira à l’automne à Bruxelles les 14, 15 et 16 octobre 2019 pour découvrir les sélections des 21 pays et décerner après deux jours de délibérations un 1er prix, 2e prix, 3e prix et le « Coup de cœur » de chaque juré !

Plus d’infos sur : www.Ldqr.org