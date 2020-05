Livres érotiques adaptés aux personnes aveugles : Des photos sculptées

La photographe Lisa Murphy réalise des livres érotiques adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes

C’est après avoir constaté qu’il existait peu de médias érotiques accessibles aux personnes déficientes visuelles que Lisa Murphy a eu le déclic. Photographe professionnelle, mais aussi transcriptrice de braille diplômée et détentrice d’un certificat d’arts graphiques tactiles, elle a décidé d’associer l’ensemble de ses compétences pour réaliser des livres érotiques adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes.

Concrètement, il s’agit d’ouvrages photos sculptés et tactiles. Les images, issues de photographies, sont présentées en trois dimensions et sont accompagnées de légendes en braille, ainsi que d’une copie de l’image originale. De fait, ce livre peut être consulté aussi bien par des personnes déficientes visuelles que par des personnes sans troubles particuliers. Les ouvrages peuvent également être partagés et lus par le plus grand nombre, qu’il s’agisse ou non d’un public en situation de handicap.

À ce jour, Lisa Murphy a réalisé trois livres érotiques adaptés aux personnes déficientes visuelles :

Tactile Mind, en 2007

Tactile Atelier Bookmark en 2010

Tactile Femme en 2019

Vous pouvez découvrir l’ensemble de ses oeuvres sur son site internet : https://tactilemindbook.com/

et sur son compte Instagram : https://www.instagram.com/tactilemind/

Cet article sur Lisa Murphy peut également vous intéresser : https://arts.konbini.com/photo/rencontre-lisa-murphy-auteure-de-livres-photo-erotiques-a-toucher-pour-les-malvoyants/