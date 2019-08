Livres en gros caractères

Pour les personnes âgées ou mal-voyantes, les Éditions de La Loupe proposent une sélection de livre en gros caractères allant jusqu’à la taille de corps 19. Créée en 2003, la société collabore en exclusivité avec les éditeurs pour adapter et republier des ouvrages en grossissant le texte. Un catalogue de nouveautés est diffusé régulièrement et les différents ouvrages sont consultables en ligne. Roman, histoire, jeunesse, récit d’aventure, biographie, essai… des classiques aux livres récents, la sélection est large. Chaque année, entre 50 et 60 nouveautés sont ainsi proposées. Conseil : faites un test de lecture sur le site des Éditions de La Loupe avant de choisir la taille qui vous correspond le plus.

www.editionsdelaloupe.com / Tel. : 04 78 47 27 02.