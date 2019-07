Livres en gros caractères : La Loupe propose 500 titres

La Loupe propose 500 livres en gros caractères sur de nombreux thèmes et pour tous les âges

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les Éditions de la Loupe à travers sa collection de livres en gros caractères !

Spécialisée depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, la Loupe propose aujourd’hui plus de 500 livres destinés à tous publics et toutes catégories d’âge, y compris les personnes souffrant de dyslexie ou les jeunes parfois lassés des écrans multimédias. Romans, biographies, témoignages, policier, cuisine, nature, humour, jeunesse… Depuis sa création en 2002, la Loupe a déjà vendu plus de 500 000 ouvrages, avec une moyenne de 300 pages et pour un prix proche de celui des éditions originales (environ 20 euros).

« Le livre en gros caractères permet de découvrir ou redécouvrir le plaisir de la lecture. Pour des personnes en difficulté en raison de l’âge ou de la maladie, c’est un compagnon précieux qui ouvre à l’imagination, l’émotion et la connaissance », commente Alban du Cosquer, dirigeant des Editions de La Loupe.

Pour découvrir le catalogue 2017 de ces livres en gros caractères, rendez-vous sur le site : www.editionsdelaloupe.com