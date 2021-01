Livres en grands caractères : Une librairie dédiée à Paris

Ecouter article Ecouter article





Les éditions « Voir de près » et « À vue d’œil » inaugurent le mercredi 20 janvier prochain à Paris, des livres en grands caractères.

Située dans le 5e arrondissement de Paris, près du Panthéon, la Librairie des Grands caractères est la première librairie de France à être exclusivement dédiée aux livres en grands caractères. Une initiative des éditions « Voir de près » et « À vue d’œil » afin de faciliter la lecture pour les personnes déficientes visuelles.

Entièrement consacrée aux livres en grands caractères, cette librairie proposera également divers ouvrages qui seront bien évidemment adaptés à tous les amoureux de la lecture. Un choix très varié pour les personnes qui ont, soit des problèmes de vue (rétinite pigmentaire, glaucome, fatigue visuelle…), soit des troubles d’apprentissage (troubles Dys), soit des difficultés cognitives (suite d’un AVC).

Des livres en grands caractères : Une librairie qui en vaut la peine

La Librairie des Grands caractères proposera notamment des ouvrages réédités par les éditions « À vue d’œil » et « Voir de près ». Une sélection exigeante qui se rapproche énormément de l’actualité littéraire française et étrangère. Tels que les romans, les récits, la littérature classique, les biographies, les polars, les documents…

De plus, la mise en page de ces livres en grands caractères a été spécialement adaptée. En effet, on peut y retrouver des polices de caractères sobres en corps 16 ou 20, un interlignage important, un contraste bien défini, pour un papier opaque. Considérés comme des livres plus volumineux que ceux d’origine, ces ouvrages restent tout de même légers et facilement maniables grâce à une fabrication soignée. La librairie offre ainsi un confort optimum qui donne la possibilité aux personnes malvoyantes de lire plus facilement.

Une librairie vouée à un grand succès

Souhaitant se démarquer davantage, la librairie n’a pas fait les choses à moitié. Effectivement, les lecteurs qui recherchent des livres en grands caractères sont souvent contraints d’acheter des supports dématérialisés (PDF, Ebook…). Désormais, ils pourront, dès l’âge de 13 ans, feuilleter des ouvrages dans les rayons de ce nouvel espace dédié. Ils pourront également bénéficier de nombreux conseils ou flâner, comme tout lecteur, en librairie. De plus, des aides à la lecture – loupes et lampes à basse vision– seront également proposées à la vente.

Les deux éditions (À vue d’œil et Voir de près) ont contribué à dynamiser les livres en grands caractères grâce à leurs sélections de titres, qui enrichiront davantage la librairie avec leurs nouveautés tout au long de l’année.

Aujourd’hui, en ouvrant cette librairie, un espace a été créé afin que déficience visuelle et difficultés d’apprentissage puissent rimer avec plaisir de lire. La directrice de la librairie, Agnès Binsztok, a à cœur de faire découvrir les livres en grands caractères, qui restent souvent inconnus ou méconnus du public. Néanmoins, ils existent et sont nécessaires car ils favorisent avant tout un accès à la lecture pour les personnes qui pensent être privées du bonheur de lire.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, rendez-vous sur https://librairiegrandscaracteres.fr/

Robin Hubert

En photo : Agnès Binsztok, directrice de la Librairie des Grands caractères © Maria Zayteva