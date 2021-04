Livres écrits en gros caractères : “Fait maison” par le chef Cyril Lignac

Ecouter article Ecouter article





“Fait maison” de Cyril Lignac : Un ouvrage de la collection de livres écrits en gros caractères des éditions de la Loupe

En direct de sa cuisine, Cyril Lignac propose 45 recettes salées et/ou sucrées pour mettre un peu de peps dans votre quotidien. De la désormais célèbre série, ce premier tome est un livre indispensable, ultra-pratique et sans prétention enfin réédité en grands caractères ! Pour égayer déjeuners et dîners : des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. Les éditions de La Loupe le propose parmi ses livres écrits en gros caractères.

« Fait maison » de Cyril Lignac. 21 €, 190 pages, taille 18, ISBN : 978-2-84868-991-3

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 livres écrits en gros caractères destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

