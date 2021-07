Livres disponibles en gros caractères : “Déviation Nord”

Ecouter article Ecouter article





“Déviation Nord”, l’un des livres disponibles en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe

Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté, son épouse Agathe, une jeune anesthésiste, et leur fille Lola, s’engagent sur les routes enneigées pour aller fêter le réveillon avec leur famille : ils ne parviendront jamais à destination ! Lehmann, un adjudant-chef proche de la retraite et loin des procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante, dotée d’un sixième sens incroyable mais dénuée de second degré, vont tout faire pour les retrouver… « Déviation Nord » de Thierry Berlanda. L’un des livres disponibles en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe. 450 pages, 22,90 €, Taille 19, ISBN : 978-2-84868-985-2

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages disponibles en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

