Livres disponibles en grands caractères : “Eiffel” en édition spéciale

“Eiffel”, l’un des livres disponibles en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

Sorti le 13 octobre au cinéma et maintenant en grands caractères ! Paris, 1886. Obsédé par « sa » tour, une bagatelle d’acier de 300 mètres de hauteur qu’il s’est promis de construire en plein Champ-de-Mars, Gustave Eiffel ne quitte plus ses ateliers. Certes, l’Exposition universelle mérite bien ce pari, et la France, de croire à nouveau en sa toute-puissance. Mais est-ce l’unique raison qui pousse “le magicien du fer” à griffonner sans relâche des plans pour trouver la forme parfaite ? Depuis ce dîner chez le ministre du Commerce, l’ingénieur, comme possédé, a cette idée folle qu’il a lancée devant le Tout-Paris : “Nous allons construire un rêve !”.

« Eiffel » de Nicolas d’Estienne d’Orves. L’un des livres disponibles en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe. Collection 19, ISBN : 978-2-98299-063-6. Prix : 22,80 €

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres disponibles en grands caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

