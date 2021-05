Livres adaptés au handicap visuel : Appel à projets

Ecouter article Ecouter article





Le fonds de dotation Lucie Care lance un appel à projets nommé Accessibil’histoire. Le principe ? Encourager les idées pour faciliter l’accès à des livres adaptés pour les enfants souffrant d’un handicap visuel.

Développer l’accès aux livres jeunesse adaptés à un jeune public avec un handicap visuel, voilà l’ambition de Lucie Care. Le fonds de dotation a pour cela créé l’appel à projets Accessibil’histoire, destiné à toutes les personnes avec une proposition ou innovations qui permettrait l’adaptation de la littérature aux enfants malvoyants ou aveugles. Lucie Care s’engage à encourager la fabrication ou l’achat d’ouvrages, les actions d’animation ou de médiation auprès des enfants, et les professionnels et/ou établissements qui les accompagnent. Le fonds de dotation débloquera une enveloppe d’un montant de 50 000€.

Attention, les dossiers d’édition de supports uniquement scolaires tels que la transcription braille de manuels scolaires, les transcriptions mathématiques, édition de cartes ou schémas en relief, etc., sont exclus de cet appel à projets.

Comment participer à Accessibil’histoire ?

Pour s’inscrire à l’appel à projet, il existe plusieurs critères à respecter. Les candidats doivent être des personnes morales à but non-lucratif et habitant en France. Leur projet doit concerner la création et la diffusion de livres adaptés à destination d’enfants, entre 0 et 18 ans, souffrant d’un handicap visuel. La demande de financement de leur proposition doit être comprise entre 1000 et 10 000 euros.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de Lucie Care.

Calendrier de l’appel à projet

Le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 23 avril 2021 et se terminera le 16 août 2021. Le jury étudiera les dossiers, et rendra sa décision en septembre 2021. Il se basera sur plusieurs critères : il vérifiera si les projets sont en concordance avec le public ciblé des jeunes avec un handicap visuel, l’implication de partenaires dans leur développement, leur pérennité et leur pertinence dans la réponse aux besoins cités. Les projets innovants obtiendront une attention particulière.

Qu’est-ce que Lucie Care ?

Lucie Care est un fonds de dotation créé par l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels). Il a pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des enfants et des jeunes aveugles et malvoyants. Pour cela, Lucie Care soutient et finance des projets innovants sur différents domaines comme l’éducation, la culture, le sport, l’accompagnement des enfants et de leurs familles ou encore la sensibilisation du grand public sur les handicaps visuels.