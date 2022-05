Livres accessibles en grands caractères : “Ce que murmure le vent”

Ecouter article Ecouter article

“Ce que murmure le vent”, l’un des livres accessibles en grands caractères proposés par les éditions de La Loupe

En 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu’à Dromahair, un petit village du nord de l’Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac témoin de ses derniers adieux, elle est victime d’une mystérieuse attaque… Elle se réveillera en 1921 dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent penser qu’elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante Insurrection de 1915. Perdue au coeur des heures les plus sombres de l’histoire irlandaise, la jeune femme du XXIe siècle doit alors tout réapprendre… « Ce que murmure le vent » de Amy Harmon. Collection 19, 2 volumes, ISBN : 9782382990599/9782382990582. Prix : 2 x 20.00 € Livre accessible en grands caractères.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres accessibles en grands caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

