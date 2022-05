Livres accessibles en caractères agrandis : “Petits meurtres en campagne”

Ecouter article Ecouter article

“Petits meurtres en campagne (Les enquêtes de Lady Hardcastle)”, l’un des livres accessibles en caractères agrandis proposés par les éditions de La Loupe.

Veuve excentrique, Lady Hardcastle quitte Londres pour s’installer à la campagne, accompagnée de sa femme de chambre, Florence. Elle compte y trouver le repos, loin de la vie trépidante menée dans les colonies de l’empire britannique. Mais la campagne peut vite se révéler pleine de surprises, notamment lorsque les deux compères découvrent un cadavre pendu à un arbre. Suicide ? Lady Hardcastle, curieuse de nature, n’y croit pas et elle décide de prendre les choses en main avec Florence. Pour les deux détectives amateurs, le tea time attendra, car une chose est certaine : la vie à la campagne n’a rien d’un long fleuve tranquille ! « Petits meurtres en campagne » (Les enquêtes de Lady Hardcastle T. 1) de T. E. Kinsey. Collection 18, ISBN : 9782382990568. Prix : 22.80 € Livre accessible en caractères agrandis.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres accessibles en caractères agrandis, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

Pour obtenir plus d'informations sur les livres accessibles en caractères agrandis proposés par les éditions La Loupe, vous pouvez vous rendre sur le site :