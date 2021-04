Livre sur les droits des personnes handicapées : Des droits vulnérables

Ecouter article Ecouter article





“Des droits vulnérables” : Un livre qui propose de porter un regard différent sur les droits des personnes handicapées

Réalisé par Anne Revillard, professeure associée (HDR) en sociologie à Sciences Po, membre de l’Observatoire sociologique du changement (OSC) et directrice du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP), ce livre propose une réflexion globale sur les droits des personnes handicapées, leur mise en œuvre, leur effectivité et la perception qu’en ont les principaux concernés. Pour cela il s’appuie justement sur la réalité à partir du quotidien vécu par des personnes en situation de handicap.

Un ouvrage conçu comme un document sur la base de témoignages concrets

Pour aboutir à cet ouvrage très documenté, l’auteure est allée à la rencontre de nombreuses personnes en situation de handicap afin de recueillir leurs témoignages et de s’informer, concrètement, sur la manière dont ils peuvent, ou non, bénéficier des droits associés à leur statut. Il en ressort de riches récits biographiques et de belles initiatives qui viennent contrer les nombreuses difficultés éprouvées au quotidien.

« Des droits vulnérables – Handicap, action publique et changement social », Anne Revillard, éditions SciencesPo Les Presses.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage, sur son auteure ou pour vous procurer ce livre, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?GCOI=27246100454390