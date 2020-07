Livre sur les différences physiques : Un outil de sensibilisation

“Le livre de nos différences physiques” permet d’aborder le sujet de la différence de manière ludique avec les enfants

Écrit et illustré par Cévany, maman de quatre enfants, “Le livre de nos différences physiques” est un ouvrage ludique et coloré qui être utilisé comme un véritable outil de sensibilisation à la différence.

L’un des points forts de ce livre sont sa forme et son design spécialement conçus « pour être mis entre toutes les petites mains », dès 2 ans, grâce à son petit format (15 x 15 cm) très pratique. Sa couverture cartonnée est aussi garante de sa longévité : les enfants peuvent le lire et le relire, le manipuler dans tous les sens, sans risquer de l’endommager. Il comporte de nombreuses illustrations mais aussi des textes courts et simples. De plus, il est entièrement écrit en écriture inclusive.

« J’ai voulu que ce livre, qui prône l’ouverture d’esprit et le respect des autres, soit accessible à partir de 2 ans mais qu’il puisse aussi s’adapter à tout âge. Ainsi, plutôt que de raconter une histoire, j’ai préféré mettre l’accent sur toutes les différences physiques possibles (dont le handicap). Il s’agit de sensibiliser à ce sujet dès l’enfance, grâce à la puissance de la banalisation visuelle. Handicap, couleur de peau, cheveux, poids, taille… il n’y a pas de corps “standard” et chacun(e) a une apparence qui lui est propre », commente l’auteure.

« Le livre de nos différences physiques », Cévany.



Plus d’infos : https://ailesetgraines.com/