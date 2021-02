Livre sur le handicap : Quand les droits riment avec le bien-être

Ecouter article Ecouter article





Handicap, droit et bien-être : Un livre pour voir le handicap sous le prisme des droits et de leur impact sur la vie quotidienne

À travers cet ouvrage concret, Mai-Anh Ngo, docteure en droit privé et ingénieure de recherche CNRS au sein du GREDEG de l’Université Côte d’Azur, aborde dans un livre facile d’accès les grands concepts clés instaurés par le droit en matière de handicap.

Ainsi, elle explique dans des termes accessibles à tous la manière dont la prise en compte des droits des personnes en situation de handicap peut participer à installer durablement leur bien-être.

Un ouvrage basé sur l’expérience de l’auteur et les témoignages recueillis auprès de personnes en situation de handicap

En s’appuyant sur son expérience personnelle du handicap et sur les témoignages qu’elle a recueillis auprès d’autres personnes handicapées, elle analyse également l’application réelle ou non et l’effectivité des droits normalement garantis à tous.

Si de nombreux livres traitent aujourd’hui du droit au regard du handicap, celui-ci présente l’originalité d’associer à la fois « Droits », « handicap » et « bien-être ».

« Handicap, droit et bien-être – Accessibilité, compensation, capabilité », Mai-Anh Ngo, UGA Éditions, Presses universitaires de Grenoble (PUG). Nombre de pages : 96. Prix : 8,50 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage ou pour vous le procurer, rendez-vous ici.