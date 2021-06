Livre sur la maladie de Parkinson : Roman témoignage

Ecouter article Ecouter article





Sorti en librairie le 14 décembre, l’ouvrage sur la maladie de Parkinson de Jean-Claude Prévost nous livre comment il a combattu et vaincu la pathologie.

« Ma victoire sur Parkinson », tel est le titre du roman de Jean-Claude Prevost disponible en librairie depuis le 14 décembre. Dans ce livre, l’auteur nous indique qu’à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, son neurologue lui détecte la maladie de Parkinson. Cette pathologie, qui touche 100 000 patients en France, est une maladie neurodégénérative qui se traduit par des tremblements, une instabilité posturale et une rigidité musculaire. L’origine de ce trouble peut être d’ordre génétique ou environnemental et il n’existe à ce jour aucun traitement pour le guérir.

Mais face à cette absence de moyen de guérison, Jean-Claude ne baisse pas les bras et va mener un véritable combat pour essayer de s’en sortir.

Des moyens non conventionnels

La principale chose que nous révèle ce livre sur la maladie de Parkinson est que son auteur s’en est sorti et on peut dire qu’il l’a bien mérité. En effet, ne voulant pas se laisser abattre par le diagnostic, il commence à étudier de manière rigoureuse l’étude du vieillissement cérébral. Jean-Claude Prevost va rapidement découvrir quelques thérapies alternatives pouvant éventuellement freiner la maladie. Comme par exemple la désacidification, l’homéopathie, l’argent colloïdal ou encore la phytothérapie. Il nous montre également qu’un dépistage précoce, une médecine de bon sens ainsi qu’une alimentation appropriée peuvent stopper de façon spectaculaire la dégénérescence. Notre héros confie également dans son livre qu’à l’heure d’aujourd’hui, il continue d’entretenir son organisme pour poursuivre la lutte contre la maladie de Parkinson qui est maintenant muette depuis trois ans.

Un récit bouleversant

Mais la principale caractéristique de ce roman est sa richesse en émotions. Tout d’abord c’est un réel message d’espoir qui est véhiculé et qui fait prendre conscience aux malades qu’il existe peut-être un avenir plus radieux et qu’il est important d’y croire. Cet ouvrage est également réussi car Jean-Claude Prevost ne promet rien. Il réalise juste une parfaite description de son cas, et suscite l’inspiration chez ses lecteurs.

Sans oublier les quelques touches d’humour qui viennent parsemer le récit. Ce qui complète parfaitement avec le côté très « touchant » de l’auteur qui pense vivre sa retraite tranquillement et qui doit malheureusement combattre.

Entre humour, émotions et soif d’apprendre, n’hésitez pas à vous pencher sur ce livre traitant de la maladie de Parkinson. Il vous permettra de vivre de l’intérieur, la retraite pas comme les autres, de cet ancien technico-commercial.

Tom VIGNALS