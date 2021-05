Livre sur l’autisme : Thibaud Moulas écrit L’autisme expliqué par un autiste

Ecouter article Ecouter article





À travers son livre L’autisme expliqué par un autiste, Thibaud Moulas, 34 ans, vulgarise le monde de l’autisme. Un travail réalisé à partir d’expériences personnelles et de recherches sur le sujet.

Né en 1987 à Toulouse, Thibaud Moulas est diagnostiqué dysorthographique à 7 ans. Après un parcours professionnel dans l’informatique, à 27 ans, il réalise un test de quotient intellectuel et un bilan de compétence. Le jeune homme apprend alors qu’il est “surdoué”. Deux ans plus tard, Thibaud est diagnostiqué autiste Asperger. Sa curiosité l’embarque alors dans un nouveau projet. Il se lance une licence en psychologie afin de réaliser des recherches sur l’autisme. Après trois ans de recherche, Thibaud Moulas écrit son livre L’autisme expliqué par un autiste, dans lequel il a souhaité vulgarisé le monde de l’autisme. Un ouvrage qui pourra permettre d’accompagner les proches de personnes autistes dans leurs inquiétudes.

Un récit inspiré de recherches historiques et scientifiques

L’autisme est un trouble neuro-développemental qui reste peu connu et parfois incompris. Thibaud Moulas en a lui-même fait le constat. Au travers de son livre, il présente le spectre de l’autisme dans l’histoire et la recherche scientifique. Il voyage ainsi à travers les époques, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, et met également en lumière des théories et des idées pour mener à une meilleure connaissance de ce trouble à l’avenir. Un espoir pour tendre vers une société plus inclusive.

Briser les idées reçues

Étant lui-même diagnostiqué autiste Asperger, Thibaud Moulas apporte également son propre point de vue sur ce trouble. Il partage ainsi son expérience et son regard sur l’autisme dans son livre. Il souhaite également démonter les préjugés qu’il a pu entendre et qui restent tenaces dans la société, tels que : l’autisme est un problème qui touche uniquement les hommes, c’est une maladie rare, un problème mental…

Voici une présentation du livre L’autisme expliqué par un autiste :

“Qu’est-ce que l’autisme ? Qu’est-ce que le spectre de l’autisme ? Comment le cerveau d’une personne autiste fonctionne-t-il ? Pourquoi l’autisme est-il confondu à tort avec un problème de communication, un handicap mental, ou une surdouance ? Pourquoi notre société ne parvient-elle pas à le comprendre ? Au XXIe siècle, les idées reçues sur l’autisme ont la peau dure et son spectre reste mal connu. Cela s’avère préjudiciable pour les autistes qui tentent de faire entendre leur voix. Dans cet ouvrage, Thibaud Moulas nous offre un point de vue inédit : profitant de sa différence, en tant qu’autiste Asperger, il partage son expérience et ses connaissances de l’autisme. Thibaud Moulas plonge dans le spectre de l’autisme et l’analyse à travers l’histoire et la recherche scientifique. Remontant aux origines de la notion, il fait état des erreurs et synthèses hâtives ayant jalonné l’étude de l’autisme, et décrit la vie des autistes depuis la préhistoire. Il nous fait ainsi voyager à travers les époques, avant de se pencher sur la situation actuelle et les difficultés quotidiennes des personnes autistes. Un autiste prend la parole et nous permet de mieux comprendre l’autisme, son spectre et ses possibilités !”

