Livre pour enfants sur l’autisme : comprendre et sensibiliser

« Hier, j’ai rencontré Martin » est un album de jeunesse destiné à découvrir et sensibiliser sur l’univers de l’autisme aux petits et grands. Ce livre pour enfants sur l’autisme est un outil pédagogique et de médiation.

Cet ouvrage a pour but de sensibiliser les familles et leur entourage sur ce handicap. Les auteurs souhaitent faire comprendre cette différence dès le plus jeune âge avec un point de vue sans jugement. Ils essaient, grâce à cet album, de favoriser l’empathie, la bienveillance et la compassion. Ce livre pour enfants sur l’autisme permet de percevoir les émotions ressenties par les yeux d’Hector, personnage clé, et de voir au-delà des différences.

Un album pour enfants accessible à tout âge

Grâce aux commentaires explicatifs présents en regard de chaque page, la collection propose un accompagnement à la lecture à destination de l’adulte médiateur, parents et professionnels. Afin que ce livre pour enfants sur l’autisme soit accessible à tous, sa présentation est facile d’accès.

La page de gauche est enrichie de commentaires pour attirer l’attention sur les indices et les détails de chaque planche. Ces indications expliquent pourquoi le comportement d’Hector est spécifique en raison de son autisme. La page de droite fait partager aux jeunes lecteurs le point de vue d’Hector, en mettant en valeur, avec la couleur rouge, les objets ou les personnes qui retiennent son attention dans son environnement.

Ce livre pour enfants sur l’autisme offre deux lectures possible : tout d’abord une vraie histoire racontée aux enfants, puis, une sensibilisation aux troubles du spectre autistique à travers la rencontre entre Hector, petit garçon autiste, et Martin.

Pour découvrir un extrait : https://www.pug.fr/produit/1749/9782706143939/hier-j-ai-rencontre-martin/preview?escape=false#lg=1&slide=1

« Hier, j’ai rencontré Martin » a été réalisé par deux auteurs. Viviane Huy, est une historienne de l’art et philosophe de formation. Elle est également chercheuse associée au MICA (médiation information communication art) à l’université de Bordeaux-Montaigne. Le second auteur, Guillaume Leyssenot, est graphiste et illustrateur à Toulouse. Il évolue dans l’univers des jeux de société, jeux vidéo et de la littérature jeunesse.

« Hier, j’ai rencontré Martin », Viviane Huy et Guillaume Leyssenot, édition PUG. ISBN 978-2-7061-4393-9 / 45 pages /16 €

À noter que Viviane Huy a également réalisé l’ouvrage : “Enseignement et Handicap”. Celui-ci s’adresse aux enseignants confrontés à des enfants en situation de handicap à l’école.

Pour plus d’informations sur ce livre ici : https://www.pug.fr/produit/1434/9782706145391/enseignement-et-handicap

Anna Pellissier