Livre : L’emploi des travailleurs handicapés

Dans cet ouvrage, Gwénaëlle Leray, diplômée en droit social et auteur de plusieurs ouvrages en droit du travail, explique de manière à la fois concrète et complète les règles à respecter en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Tourné aussi bien vers les employeurs que vers les salariés, ce livre propose également des conseils pratiques : Qui peut demander le statut de travailleur handicapé et quelle procédure accomplir ? Quels sont les avantages de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? Comment bien réussir l’intégration sur le plan humain ? Quelles sont les aides allouées à l’employeur et au salarié ? Quels sont les outils de lutte contre les discriminations ? « L’emploi des travailleurs handicapés – Recruter, accueillir et intégrer un travailleur handicapé dans l’entreprise », Gwénaëlle Leray, édition Gereso, 211 pages, 23 euros.