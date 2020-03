Livre illustré: Le Petit Prince en version tactile

Afin de rendre accessible au plus grand nombre la célèbre histoire du Petit Prince, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse et l’association Arrimage ont lancé officiellement la première édition en relief et en Braille des dessins du livre « Le Petit Prince » (éditions Claude Garrandes).

Atteint de cécité à l’âge de 12 ans, Claude Garrandes se bat depuis des années pour que l’art soit accessible à tous, et surtout aux malvoyants et non-voyants, expliquent les membres de la Fondation. Cette édition tactile innovante du Petit Prince est destinée à partager et transmettre, pour la première fois, aux enfants et aux grandes personnes déficientes visuelles toute la poésie, la magie et le rêve de ce cette œuvre littéraire la plus lue et la plus traduite au monde, à égalité de tous, à travers ce livre d’art exceptionnel à découvrir par le toucher. Cet ouvrage singulier a également vocation à devenir un outil de partage et de transmission entre voyant et non-voyant – relations humaines chères à l’écrivain-aviateur en résonnance avec sa célèbre citation : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».

Plus d’infos : www.antoinedesaintexupery.com