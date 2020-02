Le vieux qui promenait son chien, un livre en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

À huit ans, Samuel mène une vie heureuse entre ses parents, son frère, sa soeur, et son chien. Mais cet après-midi de décembre, personne ne vient le voir à la compétition de judo car le vieux tilleul du jardin s’est abattu sur sa maison, tuant toute sa famille. L’enfant délicieux qu’il était laisse la place à un autre au comportement ombrageux et violent. Placé en famille d’accueil il n’a confiance en personne… Sauf peut-être en ce vieux monsieur au regard triste qui promène son chien tous les jours. Cet adulte-là, qui discute volontiers avec lui, est bien différent de tous les autres. Il pourra vraiment lui porter secours car il sait accéder à son cœur et entendre sa souffrance.

Livre en gros caractères. « Le vieux qui promenait son chien » de Sylvie Ongenae. Taille de caractères 19 – Prix 22,40 € – ISBN : 9782848688962

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

