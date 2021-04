Livre en gros caractères : “La grande épreuve” aux éditions de La Loupe

Ecouter article Ecouter article





“La grande épreuve”, un livre en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Un couple sans histoire, Laure et François Berteau. Leur fils adoptif, David, adolescent qui se pose des questions sur ses origines. Le père Georges Tellier, un prêtre qui s’arc-boute à sa foi, dans une église qui s’étiole. Frédéric Nguyen, flic résolu à l’action et au silence, pour préserver sa vie privée. Hicham, que le goût du risque et de la frime finit par conduire en prison. Des remarques blessantes, de mauvaises rencontres. Une emprise croissante de l’islamisme et une colère de plus en plus radicale. Et tout se précipite. Vers cette petite église d’un village du Sud-Ouest de la France, la tragédie attire comme un aimant explosif des hommes que rien ne prédestinait à se rencontrer. L’auteur, en parfait romancier, mais avec finesse et en respectant les faits réels, s’inspire librement de l’assassinat barbare du père Hamel en son église de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet 2016.

Grand prix 2020 du roman de l’Académie française. « La grande épreuve » de Etienne de Montety. 22,60 €, 380 pages, livre en gros caractères taille 19, ISBN : 978-2-38299-000-1

Un livre en gros caractères publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre en gros caractères ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/