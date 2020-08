Livre en gros caractères : Dernier arrêt avant l’automne

“Dernier arrêt avant l’automne” est un livre disponible en gros caractères. C’est un thriller dont l’intrigue se déroule dans un monastère.

Un livre en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe. Le narrateur, un écrivain en mal d’inspiration, devient gardien d’un monastère déserté. Mais qui lui règle son salaire ? Il l’ignore. Dans cette Provence lumineuse il tombe progressivement amoureux des lieux qu’il doit entretenir. Débroussailler, élaguer, défricher cette nature prolifique qui a tout envahi lui fait aimer le monastère, les jardins, les odeurs, le silence. Et les soirées passées en compagnie du chat Solex sont un agréable complément aux jours. Un monde paisible soudainement mis à mal par la découverte d’une jambe trop fraîche qui sort de terre au cimetière des moines… Qui a tué, et qui a caché un corps ici ?

Thèmes : policier, détective, écrivain, enquête, Provence, arrière-pays provençal.

« Dernier arrêt avant l’automne » de René Frégni. Taille 20, 242 pages, 22,30 €.

