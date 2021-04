Livre en grands caractères : “Histoire du fils aux éditions de La Loupe

Ecouter article Ecouter article





“Histoire du fils”, un livre en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

André fut élevé au milieu de ses cousines par son oncle et sa tante dans une maison chaleureuse ; chaque été sa mère descendait de Paris, femme élégante échouée dans la campagne pour quelques semaines. Il fut un enfant soleil, un bonheur à vivre et plus tard un héros de la guerre mais de son père, personne ne parlait. Jusqu’au jour de son mariage : sa mère confie l’identité du père à sa belle-fille qui lui rapportera le propos à son époux. Une faille s’ouvre alors dans le socle de son existence, un manque à combler, le secret du père. Et quelle sorte de force faut-il pour affronter sa propre histoire ?

Prix des libraires de Nancy-Le Point 2020 et Prix Renaudot 2020. « Histoire du fils » de Marie-Hélène Lafon. 21,50 €, 210 pages, livre en grands caractères taille 20, ISBN : 978-2-84868-972-2

Un livre en grands caractères publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre en grands caractères ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/