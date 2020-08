Livre écrit en gros caractères : La dentellière des prés

“La dentellière des prés” est un livre en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe. Il raconte l’histoire d’une jeune femme qui fuit son mari violent.

Un livre accessible écrit en gros caractères. Pour une terre convoitée, la ravissante Armande est vendue par son père à Maurin, un homme rustre et violent. Dans la ferme éloignée de tout où le nouveau couple s’installe, la vie devient vite un enfer pour la jeune épouse et seule la naissance de son fils, Clovis, lui permet de s’accrocher à la vie. Hélas, une deuxième grossesse s’annonce et Armande est sommée par le père de tuer l’enfant s’il s’agit d’une fille. Partie dans la forêt, Armande accouche d’une petite Angèle qu’elle ne peut se résoudre à assassiner. Déterminée, la malheureuse épouse sortira de ce cauchemar en tenant tête et finira par s’en sortir grâce à son fils.

Thème : roman terroir, région Alpes.

« La dentellière des prés » de Alysa Morgon. Taille 19, 350 pages, ISBN 978-2-84868-920-3, 22,80 €.

