Livres écrits en grands caractères : "Je ne suis pas mort... je dors!"

“Je ne suis pas mort…je dors! ”, l’un des livres écrits en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

On pensait que le chanteur avait tout raconté dans Et qu’on n’en parle plus, sa première autobiographie. Erreur ! Cette fois, c’est juré, il n’occultera rien. « J’ai promis la vérité, toute la vérité, je vais m’y tenir ! » À travers des dialogues fictifs savoureux avec sa mère, Michel Sardou revient sur ses grands moments de vie, ses premiers amours, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugain, Eddy Mitchell…, ses fils à qui il a transmis son âme d’artiste, sa passion pour le théâtre. Avec sa verve et son franc-parler habituels, il jette aussi un regard sans concession sur la société actuelle.

« Je ne suis pas mort… je dors ! » de Michel Sardou. L’un des livres écrits en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe. 220 pages, 20,40 €, Taille 20, ISBN : 978-2-98-299-028-5

