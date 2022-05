Livre écrit en caractères agrandis : “Caféchat” en édition spéciale

Ecouter article Ecouter article

“Caféchat”, un livre écrit en caractères agrandis proposé par les éditions de La Loupe.

Léonie Beaumarchais pense avoir percé à jour la psychologie masculine, mais elle ne peut en dire autant de celle des chats. Lorsqu’elle héberge Mimi, le chat de sa voisine partie en voyage, celui-ci lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle sollicite l’aide de Maxie Sommer qui tient le café-librairie “Miss Paula’s”. Très vite, Mimi va conquérir le cœur de Maxie mais aussi ceux de tous les clients : les timides tomberont amoureux, les querelleurs trouveront un terrain d’entente et les hommes allergiques aux chats pourront même tenter leur chance. « Caféchat » de Charlie Jonas. 450 pages, taille 18, ISBN : 9782382990513, 22.80 euros. Livre écrit en caractères agrandis.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres écrits en caractères agrandis, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

