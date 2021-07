Livre disponible en gros caractères : “Swan Hill – Les pionniers”

Ecouter article Ecouter article





“Swan Hill – Les pionniers”, un livre disponible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Si, dans les années 1860, Singapour a tout d’une destination exotique, elle n’en reste pas moins une ville impressionnante pour Isabella, jeune Anglaise sans le sou, orpheline depuis la mort de sa mère.

Ne trouvant pas de place de gouvernante, elle accepte l’offre de M. Lee, un riche marchand chinois. Elle s’installera chez lui et lui enseignera l’anglais. Deux ans plus tard, ce dernier lui présente Bram Deagan, un Irlandais ambitieux souhaitant s’installer en Australie et y ouvrir un négoce. M. Lee pousse Isabella à épouser Bram et à le suivre dans l’aventure…

Début d’une fresque qui verra Isabella et Bram tenter de s’inventer une vie nouvelle dans la colonie de Swan Hill, au cœur de l’Australie sauvage. Mais la vie réserve des dangers, parfois des infortunes. Le bonheur sera-t-il au bout du voyage ? « Swan Hill – Les pionniers » de Anna Jacobs. Un livre disponible en gros caractères publié aux éditions de La Loupe. 2 tomes, 350 pages chacun, 19 € l’un, Taille 19, ISBN vol.1 : 978-2-84868-983-8 ; vol.2 : 978-2-84868-982-1

