Livre disponible en grands caractères : “Vieilles canailles” de Sam Bernett

“Vieilles canailles”, un livre disponible en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

Années 50, Paris, trois ados traînent leurs blousons noirs entre le square de la Trinité et le Golf Drouot. Johnny joue les Américains de quartier. Eddy est chanteur de bal occasionnel. Jacques, fils de bonne famille, traverse la vie le nez au vent, les mains dans les poches. Leur amitié indéfectible déclenchera trois parcours hors du commun. En 2014, inspirés par leurs idoles du Rat Pack, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc se réunissent pour des concerts exceptionnels. C’est l’histoire du fabuleux destin d’un trio chanceux, qui a traversé les épreuves et les époques d’un demi-siècle. Une histoire à peine croyable, mais où tout est vrai puisque tout est arrivé !

« Vieilles canailles » de Sam Bernett. Un livre disponible en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe. 270 pages, 21,40 €, Taille 20, ISBN : 978-2-98299-027-8

